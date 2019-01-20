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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:37

  la9 написав:
  mustbe написав:
  cohan написав:будут
во-первых, обещано до конца года

А во-вторых - ничего никому не обещано.
Это всё влажные мечты )
Не обещано - это правда. Но это официальная позиция фонда.
Более того, Рада 30.06 приняла в первом чтении з/п 5542-1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056 , по которому сумма поднимается до 400 уже с момента вступления в силу, а с 1.1.23 - 600К.
Правда, эти нормы планируется применять к банкам, по которым вывод с рынка был начат после вступления закона в силу, так что, Дельта и Финики здесь не препятствие


Да, согласен, не дочитал заключительные пункты Закона…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:04

В тас банке щас по 26.73 онлайн обмен. Тут, скорее всего бакс по 26.75 выплатят.
demichh
 
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  #<1 ... 64656667
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