Банк Земельний Капiтал

cohan написав:будут во-первых, обещано до конца года
А во-вторых - ничего никому не обещано. Это всё влажные мечты )
Не обещано - это правда. Но это официальная позиция фонда. Более того, Рада 30.06 приняла в первом чтении з/п 5542-1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056 , по которому сумма поднимается до 400 уже с момента вступления в силу, а с 1.1.23 - 600К. Правда, эти нормы планируется применять к банкам, по которым вывод с рынка был начат после вступления закона в силу, так что, Дельта и Финики здесь не препятствие
Да, согласен, не дочитал заключительные пункты Закона…