Банк Земельний Капiтал

cohan написав:будут во-первых, обещано до конца года
А во-вторых - ничего никому не обещано. Это всё влажные мечты )
Не обещано - это правда. Но это официальная позиция фонда. Более того, Рада 30.06 приняла в первом чтении з/п 5542-1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056 , по которому сумма поднимается до 400 уже с момента вступления в силу, а с 1.1.23 - 600К. Правда, эти нормы планируется применять к банкам, по которым вывод с рынка был начат после вступления закона в силу, так что, Дельта и Финики здесь не препятствие
Да, согласен, не дочитал заключительные пункты Закона…
demichh написав:В тас банке щас по 26.73 онлайн обмен. Тут, скорее всего бакс по 26.75 выплатят.
Выплатят по курсу НБУ на день признания не платежеспособным.То есть курс уже известен.А хороший он или плохой в итоге получился конкретно будет ясно на день непосредственной выплаты.А сейчас это тупо бесполезное метание.