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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.1 5 19
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
63%
12
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:37

  la9 написав:
  mustbe написав:
  cohan написав:будут
во-первых, обещано до конца года

А во-вторых - ничего никому не обещано.
Это всё влажные мечты )
Не обещано - это правда. Но это официальная позиция фонда.
Более того, Рада 30.06 приняла в первом чтении з/п 5542-1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056 , по которому сумма поднимается до 400 уже с момента вступления в силу, а с 1.1.23 - 600К.
Правда, эти нормы планируется применять к банкам, по которым вывод с рынка был начат после вступления закона в силу, так что, Дельта и Финики здесь не препятствие


Да, согласен, не дочитал заключительные пункты Закона…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:04

В тас банке щас по 26.73 онлайн обмен. Тут, скорее всего бакс по 26.75 выплатят.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:10

  demichh написав:В тас банке щас по 26.73 онлайн обмен. Тут, скорее всего бакс по 26.75 выплатят.

Выплатят по курсу НБУ на день признания не платежеспособным.То есть курс уже известен.А хороший он или плохой в итоге получился конкретно будет ясно на день непосредственной выплаты.А сейчас это тупо бесполезное метание.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:17

  бульбик написав:coulthard

А кто ещё кандидаты на вылет кроме Земкапа?

Да кто угодно.
Поэтому за буйки не заплывать.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 15:49

Когда уже "Земельный капитал" перенесут в раздел "Банки банкрути"?
А то лежит покойник и ждет, что кто его выкупит? :(
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 18:34

  lubopytnaya написав:Когда уже "Земельный капитал" перенесут в раздел "Банки банкрути"?
А то лежит покойник и ждет, что кто его выкупит? :(

Такова процедура. Хотя всем ясно, что никому он не нужен.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:15

  lubopytnaya написав:Когда уже "Земельный капитал" перенесут в раздел "Банки банкрути"?
А то лежит покойник и ждет, что кто его выкупит? :(

там НоваяПошта хотела малюююсенький банчик, от мож клюнут :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:35

"Хотеть малюсенький банк" и "хотеть малюсенький банк с проблемами " - это, как говорят в Одессе, две большие разницы
Flamingo
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