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Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:43
Sergion написав:
На сайте ФГВФО последнее - это "Початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Банчик выставили на торги?
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