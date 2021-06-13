Банк Земельний Капiтал

Банчик выставили на торги?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:43
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:06
Тимчасова адміністрація строком на один місяць – з 12 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року включно.
13 серпня 2021 року - початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» найменш витратним способом. Зокрема, Фонд запропонував банкам та інвесторам всі передбачені законом шляхи:
передача майна (активів) та зобов’язань приймаючому банку;
передача майна (активів) та зобов’язань перехідному банку та його продаж інвестору;
продаж неплатоспроможного банку інвестору.
Конкурсні пропозиції приймаються до 3 вересня 2021 року.
Фонд оголосить переможця відкритого конкурсу (за наявності) після укладення з ним договору та в оперативному режимі інформуватиме на своєму сайті про всі інші дії щодо виведення з ринку банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ».
Т.е. до 3.09.2021 точно виплат не будет
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