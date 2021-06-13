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Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 65666768

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Банк Земельний Капiтал 4.1 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
12
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:43

  Sergion написав:На сайте ФГВФО последнее - это "Початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Банчик выставили на торги?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:06

  lubopytnaya написав:
  Sergion написав:На сайте ФГВФО последнее - это "Початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Банчик выставили на торги?


Тимчасова адміністрація строком на один місяць – з 12 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року включно.

13 серпня 2021 року - початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» найменш витратним способом. Зокрема, Фонд запропонував банкам та інвесторам всі передбачені законом шляхи:

передача майна (активів) та зобов’язань приймаючому банку;
передача майна (активів) та зобов’язань перехідному банку та його продаж інвестору;
продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Конкурсні пропозиції приймаються до 3 вересня 2021 року.
Фонд оголосить переможця відкритого конкурсу (за наявності) після укладення з ним договору та в оперативному режимі інформуватиме на своєму сайті про всі інші дії щодо виведення з ринку банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ».

Т.е. до 3.09.2021 точно виплат не будет
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:56

  Sergion написав:"Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку"


Кто знает "початок процедури виведення Фондом банку з ринку" - этот срок для Земели уже капает? )

На сайте ФГВФО последнее - это "Початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»


Согласно п. 1 ст. 34 Закона:
"...Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних..."


п. 1 ст. 27:
"...Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку..."


п. 1 ст. 28:
"...Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку..."


Тоесть ждем 09.09.2021 или 23.09.2021
alexualex
 
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