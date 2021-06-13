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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 65666768

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Банк Земельний Капiтал 4.1 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
60%
12
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:43

  Sergion написав:На сайте ФГВФО последнее - это "Початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Банчик выставили на торги?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:06

  lubopytnaya написав:
  Sergion написав:На сайте ФГВФО последнее - это "Початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Банчик выставили на торги?


Тимчасова адміністрація строком на один місяць – з 12 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року включно.

13 серпня 2021 року - початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» найменш витратним способом. Зокрема, Фонд запропонував банкам та інвесторам всі передбачені законом шляхи:

передача майна (активів) та зобов’язань приймаючому банку;
передача майна (активів) та зобов’язань перехідному банку та його продаж інвестору;
продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Конкурсні пропозиції приймаються до 3 вересня 2021 року.
Фонд оголосить переможця відкритого конкурсу (за наявності) після укладення з ним договору та в оперативному режимі інформуватиме на своєму сайті про всі інші дії щодо виведення з ринку банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ».

Т.е. до 3.09.2021 точно виплат не будет
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:56

  Sergion написав:"Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку"


Кто знает "початок процедури виведення Фондом банку з ринку" - этот срок для Земели уже капает? )

На сайте ФГВФО последнее - это "Початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»


Согласно п. 1 ст. 34 Закона:
"...Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних..."


п. 1 ст. 27:
"...Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку..."


п. 1 ст. 28:
"...Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку..."


Тоесть ждем 09.09.2021 или 23.09.2021
alexualex
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:27

  alexualex написав:Тоесть ждем 09.09.2021 или 23.09.2021


Имхо нет смысла эти даты высчитывать.
Скорее всего начнут как обычно для тех у кого депо закончилось до 12 августа. Т.е. фактически ни для кого.
На октябрь стоит ориентироваться.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:18

Скорее всего начнут как обычно для тех у кого депо закончилось до 12 августа. Т.е. фактически ни для кого.
На октябрь стоит ориентироваться.


- на основании чего сделано данное умозаключение ?
alexualex
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:26

  lubopytnaya написав:
  Sergion написав:На сайте ФГВФО последнее - это "Початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Банчик выставили на торги?

это обычная формальная процедура
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:37

Re: Банк Земельний Капiтал

alexualex написав:
- на основании чего сделано данное умозаключение ?


Обычная практика фонда последних лет.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:03

  Aps написав:
  alexualex написав:Тоесть ждем 09.09.2021 или 23.09.2021


Имхо нет смысла эти даты высчитывать.
Скорее всего начнут как обычно для тех у кого депо закончилось до 12 августа. Т.е. фактически ни для кого.
На октябрь стоит ориентироваться.

К тому времени и ставки повысятся... :wink: Кстати, просьба для тех, кто планирует переоформление вклада. Поделитесь с коллегами своими соображениями, пожалуйста.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:19

  darmet написав:К тому времени и ставки повысятся... :wink:

С чего это вдруг они повысятся? :roll:
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 13:39

  darmet написав:Кстати, просьба для тех, кто планирует переоформление вклада. Поделитесь с коллегами своими соображениями, пожалуйста.

При возмещении денег от Фонда, банки-агенты предлагают разместить эти деньги на вкладах в этом банке-агенте.
Как правило, если клиент соглашается оставить вклад или часть вклада в данном банке, то при оформлении нового депозита дают +0,5 к действующей ставке

Список банков-агентов
«ПРИВАТБАНК»: https://privatbank.ua
«Ідея Банк»: https://www.ideabank.ua
«ПРАВЕКС БАНК»: https://www.pravex.com.ua
«АЛЬФА-БАНК»: https://alfabank.ua
«КРЕДОБАНК»: https://kredobank.com.ua
«УКРГАЗБАНК»: https://www.ukrgasbank.com
«ПУМБ»: https://www.pumb.ua
«ТАСКОМБАНК»: https://tascombank.ua
«Південний»: https://bank.com.ua
«УНІВЕРСАЛ БАНК»: https://www.universalbank.com.ua
«Ощадбанк»: https://oschadbank.ua.
lubopytnaya
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