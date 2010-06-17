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Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 25 сер, 2021 18:37
alexualex написав:
не пізніше 20
Ключевая фраза - "не пізніше". То есть, может и должно быть раньше в интересах вкладчиков.
Aps написав:
Обычная практика фонда последних лет.
Вот зачем писать то, что не соответствует закону?
А практика показывает, что выплаты начинались ровно в срок, а то и раньше (например, через 2-3 недели после признания неплатежеспособности).
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Додано: Сер 25 сер, 2021 19:44
volny написав:
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Aps написав:
Обычная практика фонда последних лет.
Вот зачем писать то, что не соответствует закону?
А практика показывает, что выплаты начинались ровно в срок, а то и раньше (например, через 2-3 недели после признания неплатежеспособности).
Почему не соответствует? На самом деле там ключевая фраза другая - "розпочинає". Они и начинают согласно закона, только не для всех.
А о какой практике речь ведёте?
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:14
Sergion написав: lubopytnaya написав: Sergion написав:
На сайте ФГВФО последнее - это "Початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Банчик выставили на торги?
Тимчасова адміністрація строком на один місяць – з 12 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року включно.
13 серпня 2021 року - початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» найменш витратним способом. Зокрема, Фонд запропонував банкам та інвесторам всі передбачені законом шляхи:
передача майна (активів) та зобов’язань приймаючому банку;
передача майна (активів) та зобов’язань перехідному банку та його продаж інвестору;
продаж неплатоспроможного банку інвестору.
Конкурсні пропозиції приймаються до 3 вересня 2021 року.
Фонд оголосить переможця відкритого конкурсу (за наявності) після укладення з ним договору та в оперативному режимі інформуватиме на своєму сайті про всі інші дії щодо виведення з ринку банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ».
Т.е. до 3.09.2021 точно виплат не будет
Теперь уже точно!
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:38
sens написав:
Тимчасова адміністрація строком на один місяць – з 12 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року включно.
Т.е. с 12 сентября уже начинаются выплаты от Фонда?
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Додано: Пон 06 вер, 2021 09:25
lubopytnaya написав: sens написав:
Тимчасова адміністрація строком на один місяць – з 12 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року включно.
Т.е. с 12 сентября уже начинаются выплаты от Фонда?
"Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку"
Думаю у Земели до 500 тыс счетов, соответственно не позже 10.09 должны начаться выплаты
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:27
Sergion написав:
Думаю у Земели до 500 тыс счетов, соответственно не позже 10.09 должны начаться выплаты
10.09 это пятница, короткий рабочий день.
Так что, скорее всего, выплаты начнут 13 числа в понедельник.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:57
lubopytnaya написав:
выплаты начнут 13 числа в понедельник.
Тільки по депо термін дії яких закінчився.
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