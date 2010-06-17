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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 66676869

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Банк Земельний Капiтал 4 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
12
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 18:37

  alexualex написав:не пізніше 20

Ключевая фраза - "не пізніше". То есть, может и должно быть раньше в интересах вкладчиков.
  Aps написав:Обычная практика фонда последних лет.

Вот зачем писать то, что не соответствует закону?
А практика показывает, что выплаты начинались ровно в срок, а то и раньше (например, через 2-3 недели после признания неплатежеспособности).
volny
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:44

Re: Банк Земельний Капiтал

volny написав:[
  Aps написав:Обычная практика фонда последних лет.

Вот зачем писать то, что не соответствует закону?
А практика показывает, что выплаты начинались ровно в срок, а то и раньше (например, через 2-3 недели после признания неплатежеспособности).


Почему не соответствует? На самом деле там ключевая фраза другая - "розпочинає". Они и начинают согласно закона, только не для всех.
А о какой практике речь ведёте?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:14

  Sergion написав:
  lubopytnaya написав:
  Sergion написав:На сайте ФГВФО последнее - это "Початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

Банчик выставили на торги?


Тимчасова адміністрація строком на один місяць – з 12 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року включно.

13 серпня 2021 року - початок відкритого конкурсу з метою виведення з ринку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» найменш витратним способом. Зокрема, Фонд запропонував банкам та інвесторам всі передбачені законом шляхи:

передача майна (активів) та зобов’язань приймаючому банку;
передача майна (активів) та зобов’язань перехідному банку та його продаж інвестору;
продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Конкурсні пропозиції приймаються до 3 вересня 2021 року.
Фонд оголосить переможця відкритого конкурсу (за наявності) після укладення з ним договору та в оперативному режимі інформуватиме на своєму сайті про всі інші дії щодо виведення з ринку банку АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ».

Т.е. до 3.09.2021 точно виплат не будет

Теперь уже точно!
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:38

  sens написав:Тимчасова адміністрація строком на один місяць – з 12 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року включно.

Т.е. с 12 сентября уже начинаются выплаты от Фонда?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:25

  lubopytnaya написав:
  sens написав:Тимчасова адміністрація строком на один місяць – з 12 серпня 2021 року по 11 вересня 2021 року включно.

Т.е. с 12 сентября уже начинаются выплаты от Фонда?


"Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку"

Думаю у Земели до 500 тыс счетов, соответственно не позже 10.09 должны начаться выплаты
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:27

  Sergion написав:Думаю у Земели до 500 тыс счетов, соответственно не позже 10.09 должны начаться выплаты

10.09 это пятница, короткий рабочий день.
Так что, скорее всего, выплаты начнут 13 числа в понедельник.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:57

Re: Банк Земельний Капiтал

  lubopytnaya написав:выплаты начнут 13 числа в понедельник.

Тільки по депо термін дії яких закінчився.
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