Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:09
Re: Банк Земельний Капiтал
Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯
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