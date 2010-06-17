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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 67686970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
12
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:09

Re: Банк Земельний Капiтал

Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:25

  somilitark написав:Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯

Это Фонд предоставляют нам время и возможность подумать, в какие банки мы понесем эти "фондовские деньги" на депозиты :D
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:17

  lubopytnaya написав:
  somilitark написав:Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯

Это Фонд предоставляют нам время и возможность подумать, в какие банки мы понесем эти "фондовские деньги" на депозиты :D

А Вы уже определились с новым банком?
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:15

  volny написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тільки по депо термін дії яких закінчився.

Такого в законі не написано, не вводьте людей в оману.
Якщо тільки буде затягування - відразу потрібно писати скарги в Генеральну прокуратуру.

13 вересня - час нас розсудить, а в Прокуратуру в цьому випадку писати шо в лігу сексуальних меншин. :)
Квесторе_поверніться
 
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