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Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:09
Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯
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somilitark
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Додано: Пон 06 вер, 2021 15:25
somilitark написав:
Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯
Это Фонд предоставляют нам время и возможность подумать, в какие банки мы понесем эти "фондовские деньги" на депозиты
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lubopytnaya
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Додано: Пон 06 вер, 2021 17:17
lubopytnaya написав: somilitark написав:
Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯
Это Фонд предоставляют нам время и возможность подумать, в какие банки мы понесем эти "фондовские деньги" на депозиты
А Вы уже определились с новым банком?
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darmet
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Додано: Пон 06 вер, 2021 18:15
volny написав: Квесторе_поверніться написав:
Тільки по депо термін дії яких закінчився.
Такого в законі не написано, не вводьте людей в оману.
Якщо тільки буде затягування - відразу потрібно писати скарги в Генеральну прокуратуру.
13 вересня - час нас розсудить, а в Прокуратуру в цьому випадку писати шо в лігу сексуальних меншин.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:05
darmet написав:
А Вы уже определились с новым банком?
Так у меня новых банков нет.
Поэтому придется раскладывать понемногу в "старые" банки, где есть возможность пополнения вкладов.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:46
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