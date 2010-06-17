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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 67686970

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Банк Земельний Капiтал 4 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
12
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:09

Re: Банк Земельний Капiтал

Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:25

  somilitark написав:Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯

Это Фонд предоставляют нам время и возможность подумать, в какие банки мы понесем эти "фондовские деньги" на депозиты :D
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:17

  lubopytnaya написав:
  somilitark написав:Оце вже волоцюги в НБУ i фондi гарантування, казали що накопичили 14 ярдiв, що будуть виплати при нагодi чи не за тиждень.
А тут вбили маленьку мураху i тягнуть кота за хвоста.
Чого питаэться?
Не можна одразу цi сльози вiддати людям?🤯

Это Фонд предоставляют нам время и возможность подумать, в какие банки мы понесем эти "фондовские деньги" на депозиты :D

А Вы уже определились с новым банком?
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:15

  volny написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тільки по депо термін дії яких закінчився.

Такого в законі не написано, не вводьте людей в оману.
Якщо тільки буде затягування - відразу потрібно писати скарги в Генеральну прокуратуру.

13 вересня - час нас розсудить, а в Прокуратуру в цьому випадку писати шо в лігу сексуальних меншин. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:05

  darmet написав:А Вы уже определились с новым банком?

Так у меня новых банков нет.
Поэтому придется раскладывать понемногу в "старые" банки, где есть возможность пополнения вкладов.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:46

darmet

в русском стандарте - 13%
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:05

  volny написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тільки по депо термін дії яких закінчився.

Такого в законі не написано, не вводьте людей в оману.
Якщо тільки буде затягування - відразу потрібно писати скарги в Генеральну прокуратуру.


https://news.finance.ua/ua/news/-/49958 ... -bankrotom

Коли Фонд розпочинає виплату відшкодування:

не пізніше 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, – не пізніше 30 робочих днів).
Якщо в цей час у банку діє тимчасова адміністрація, виплати здійснюються за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку виведення Фондом цього банку з ринку, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Після прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку отримати відшкодування мають право всі вкладники, незалежно від строку закінчення дії договору.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:11

  demichh написав:в русском стандарте - 13%

Это "Форвард"? Так там меньше 10% даже с бонусом. Откуда 13% ?
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:28

Хитрым способом, звякните к ним они расскажут схему через счёт ощадный+++
demichh
 
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