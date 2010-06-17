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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 68697071

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Банк Земельний Капiтал 4 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
12
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 17:01

  demichh написав:в русском стандарте - 13%

Не 13% а від 13,95% на рік. 8,7% - виплата щомісячно, 5,25% - виплата щоквартально. Оформлення лише в відділеннях банки.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:23

  coulthard написав:не пізніше 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку

Не пізніше 20 робочих днів - це може бути і через день, і через два, і через тиждень. 20 днів - це крайній термін.
Не пізніше 20 днів - це не означає обов'язково через 20 днів, це може і повинно бути раніше в інтересах вкладників.
Тим більше є всі реєстри в комп'ютері. Технічно ніяких складнощів немає, щоб все відразу виплатити. Тому мають бути обгрунтовані та вагомі причини за кожний день, чому затягують і не виплачують.
volny
 
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