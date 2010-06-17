Банк Земельний Капiтал

coulthard написав:
не пізніше 20 робочих днів з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку
Не пізніше 20 робочих днів - це може бути і через день, і через два, і через тиждень. 20 днів - це крайній термін.
Не пізніше 20 днів - це не означає обов'язково через 20 днів, це може і повинно бути раніше в інтересах вкладників.
Тим більше є всі реєстри в комп'ютері. Технічно ніяких складнощів немає, щоб все відразу виплатити. Тому мають бути обгрунтовані та вагомі причини за кожний день, чому затягують і не виплачують.