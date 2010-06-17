Банк Земельний Капiтал

Я б сказал, что если бы откачали банк и депозит продолжил действовать на тех же условиях, новина була б гарніше. Но, к сожалению, так бывает очень редко.
Ну, выплаты так выплаты.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:24
Я б сказал, что если бы откачали банк и депозит продолжил действовать на тех же условиях, новина була б гарніше. Но, к сожалению, так бывает очень редко.
Ну, выплаты так выплаты.
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:43
У ТАСа такие регулярные ставки, что 11% для них акция. Хотя, может, у других теперь не лучше. Но что-то жаба давит под 11% всего лишь отдавать. Еще свежи в памяти ставки прошлого года...
НБУ все повышает учетную ставку, но что-то не заметно, чтоб это существенно влияло на ставки по депозитам. Инфляция уже под 7% гуляет, а стращают, что осенью еще добавит. Похоже, останемся за этот год, как говорится, при своих. Хорошо б, чтоб вообще не уйти в минус. Эх, где наши гусарские времена пятилетней давности...
Додано: Нед 12 вер, 2021 23:00
Вам удавалось провернуть такое (с ПерсМеном) в реальной жизни?
Выглядит заманчиво, и я тоже так хотел попробовать, когда меня хотели спровадить за выплатой в отделение за три-девять земель. Спросил, можно ли без личного присутствия записать все на мою карту, так меня послали... в отделение. Правда, не у ПерсМена спрашивал, а на горячке.
Додано: Нед 12 вер, 2021 23:57
Непонятно, после объявления о начале процедуры ликвидации надо еще ждать какого-то зеленого свистка о начале выплат всем подряд? Или уже можно идти в банки-агенты за деньгами?
Кстати, какая там сейчас обстановка с выплатой крупных сумм? Если хочешь забрать выплату размером под Фонд наличными, то начнут морочить голову, что надо заказать сначала, а потом приходить через 3-4 дня? Или банки обязаны быть готовыми отдать наличностью выплаты Фонда по первому требованию?
Додано: Пон 13 вер, 2021 01:42
В Привате пришлось заказывать под фонд (Мисто Банк). Тоже вопрос интересует по другим банкам.
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