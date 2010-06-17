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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 71727374

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Банк Земельний Капiтал 3.9 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
12
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:24

  coulthard написав:
  Вадимка написав:https://www.fg.gov.ua/articles/50367-rozpochato-likvidaciyu-at-kb-zemelniy-kapital-ta-delegovano-povnovazhennya-likvidatora-banku.html


Гарна новина.
Відповідно скоро почнуть виплачувати кошти всім у кого вклади не закінчились.

Я б сказал, что если бы откачали банк и депозит продолжил действовать на тех же условиях, новина була б гарніше. Но, к сожалению, так бывает очень редко.
Ну, выплаты так выплаты.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:43

  darmet написав:
  Raymond написав:кто знает, в каком из банков агентов быстрее всего выплачивают?
и в каких банках может есть бонус к депозиту при условии что выплата из фонда?
и какие максимальные ставки в грн по депо до востребования?

В ТАСе какая-то акция.

У ТАСа такие регулярные ставки, что 11% для них акция. Хотя, может, у других теперь не лучше. Но что-то жаба давит под 11% всего лишь отдавать. Еще свежи в памяти ставки прошлого года... :(
НБУ все повышает учетную ставку, но что-то не заметно, чтоб это существенно влияло на ставки по депозитам. Инфляция уже под 7% гуляет, а стращают, что осенью еще добавит. Похоже, останемся за этот год, как говорится, при своих. Хорошо б, чтоб вообще не уйти в минус. Эх, где наши гусарские времена пятилетней давности...
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 23:00

  Amethyst написав:
  Sergion написав:
  Raymond написав:кто знает, в каком из банков агентов быстрее всего выплачивают?
и в каких банках может есть бонус к депозиту при условии что выплата из фонда?
и какие максимальные ставки в грн по депо до востребования?

выплачивают быстро везде, но только если есть команда сверху и реестры.
+ учитывайте очереди, знаю человека, который простоял так более 3 часов

Шобы не стоять в очереди заведите себе картсчет и ИБ в любимом банке.
Зачисление вплаты можно сделать и удаленно через ПерсМена. А затем уже через ИБ раскидать средства по др. банкам или забрать таки налом через АТМ.
Советую Альфу, ПУМБ, Универсал(Монобанк). Може ТАС.

Вам удавалось провернуть такое (с ПерсМеном) в реальной жизни?
Выглядит заманчиво, и я тоже так хотел попробовать, когда меня хотели спровадить за выплатой в отделение за три-девять земель. Спросил, можно ли без личного присутствия записать все на мою карту, так меня послали... в отделение. Правда, не у ПерсМена спрашивал, а на горячке.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 23:57

Непонятно, после объявления о начале процедуры ликвидации надо еще ждать какого-то зеленого свистка о начале выплат всем подряд? Или уже можно идти в банки-агенты за деньгами?
Кстати, какая там сейчас обстановка с выплатой крупных сумм? Если хочешь забрать выплату размером под Фонд наличными, то начнут морочить голову, что надо заказать сначала, а потом приходить через 3-4 дня? Или банки обязаны быть готовыми отдать наличностью выплаты Фонда по первому требованию?
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 01:42

В Привате пришлось заказывать под фонд (Мисто Банк). Тоже вопрос интересует по другим банкам.
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