Банк Земельний Капiтал

Я б сказал, что если бы откачали банк и депозит продолжил действовать на тех же условиях, новина була б гарніше. Но, к сожалению, так бывает очень редко.
Ну, выплаты так выплаты.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:24
Я б сказал, что если бы откачали банк и депозит продолжил действовать на тех же условиях, новина була б гарніше. Но, к сожалению, так бывает очень редко.
Ну, выплаты так выплаты.
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:43
У ТАСа такие регулярные ставки, что 11% для них акция. Хотя, может, у других теперь не лучше. Но что-то жаба давит под 11% всего лишь отдавать. Еще свежи в памяти ставки прошлого года...
НБУ все повышает учетную ставку, но что-то не заметно, чтоб это существенно влияло на ставки по депозитам. Инфляция уже под 7% гуляет, а стращают, что осенью еще добавит. Похоже, останемся за этот год, как говорится, при своих. Хорошо б, чтоб вообще не уйти в минус. Эх, где наши гусарские времена пятилетней давности...
Додано: Нед 12 вер, 2021 23:00
Вам удавалось провернуть такое (с ПерсМеном) в реальной жизни?
Выглядит заманчиво, и я тоже так хотел попробовать, когда меня хотели спровадить за выплатой в отделение за три-девять земель. Спросил, можно ли без личного присутствия записать все на мою карту, так меня послали... в отделение. Правда, не у ПерсМена спрашивал, а на горячке.
Додано: Нед 12 вер, 2021 23:57
Непонятно, после объявления о начале процедуры ликвидации надо еще ждать какого-то зеленого свистка о начале выплат всем подряд? Или уже можно идти в банки-агенты за деньгами?
Кстати, какая там сейчас обстановка с выплатой крупных сумм? Если хочешь забрать выплату размером под Фонд наличными, то начнут морочить голову, что надо заказать сначала, а потом приходить через 3-4 дня? Или банки обязаны быть готовыми отдать наличностью выплаты Фонда по первому требованию?
Додано: Пон 13 вер, 2021 01:42
В Привате пришлось заказывать под фонд (Мисто Банк). Тоже вопрос интересует по другим банкам.
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:46
Як і завжди. Поки їм потрібні були мої гроші, були дуже ввічливими, як віддав, відразу ж ставлення змінилося.
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:34
ждать
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:57
У меня никогда нет проблем по выдаче Фонда.
Потому что я всегда получаю выплаты от Фонда в тех банках-агентах, где у меня уже есть депозиты суммой под Фонд.
На данный момент это Альфа, Универсал, ТАС
Поэтому у банка-агента никогда не было ко мне вопросов типа: "почему Вы не хотите разместить эту сумму в нашем банке"
Ответ очевиден: "потому что у меня в вашем банке уже лежат на депозите 200К"
Додано: Пон 13 вер, 2021 17:10
На сегодня Альфа и Приват дистанционно НЕ ЗАЧИСЛЯЮТ ВЫПЛАТЫ ОТ ФОНДА. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ. На горячей линии Альфы сумму к выплате сказать не могут, хоть в этом Приват оказался лучше, сумму сказали, дальше топай в отделение, хотя ранее именно Приват точно все делал по телефону.
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