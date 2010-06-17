Банк Земельний Капiтал

Додано: Нед 12 вер, 2021 22:43

darmet написав: Raymond написав: кто знает, в каком из банков агентов быстрее всего выплачивают?

и в каких банках может есть бонус к депозиту при условии что выплата из фонда?

и какие максимальные ставки в грн по депо до востребования? кто знает, в каком из банков агентов быстрее всего выплачивают?и в каких банках может есть бонус к депозиту при условии что выплата из фонда?и какие максимальные ставки в грн по депо до востребования?

В ТАСе какая-то акция. В ТАСе какая-то акция.

У ТАСа такие регулярные ставки, что 11% для них акция. Хотя, может, у других теперь не лучше. Но что-то жаба давит под 11% всего лишь отдавать. Еще свежи в памяти ставки прошлого года...НБУ все повышает учетную ставку, но что-то не заметно, чтоб это существенно влияло на ставки по депозитам. Инфляция уже под 7% гуляет, а стращают, что осенью еще добавит. Похоже, останемся за этот год, как говорится, при своих. Хорошо б, чтоб вообще не уйти в минус. Эх, где наши гусарские времена пятилетней давности...