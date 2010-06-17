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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 72737475

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Банк Земельний Капiтал 3.7 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
12
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 04:48

  candidat написав:
  vlad123 написав:На сегодня Альфа и Приват дистанционно НЕ ЗАЧИСЛЯЮТ ВЫПЛАТЫ ОТ ФОНДА. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ. На горячей линии Альфы сумму к выплате сказать не могут, хоть в этом Приват оказался лучше, сумму сказали, дальше топай в отделение, хотя ранее именно Приват точно все делал по телефону.

Та ладно! 9 сентября в чате мобильного приложения Альфа-банка мне назвали сумму выплаты.
Кстати, это вы о выплатах по текущим счетам и закончившимся депозитам, или уже всем платят?
чат Альфы ( в моём случае ) отправил онли на телефонный вариант
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 04:50

  candidat написав:
  coulthard написав:
  Вадимка написав:https://www.fg.gov.ua/articles/50367-rozpochato-likvidaciyu-at-kb-zemelniy-kapital-ta-delegovano-povnovazhennya-likvidatora-banku.html


Гарна новина.
Відповідно скоро почнуть виплачувати кошти всім у кого вклади не закінчились.

Я б сказал, что если бы откачали банк и депозит продолжил действовать на тех же условиях, новина була б гарніше. Но, к сожалению, так бывает очень редко.
Ну, выплаты так выплаты.

На гарячке приватбанка подтвердили только меньшую часть,т.е. остаток по карте,а сам депозит ещё в реестре не доступен. Вывод - нужно ожидать новость от Фонда на их сайте?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:36

Пошел второй месяц после введения временной администрации (с 12.08.21), есть ли какая либо информация о сроках начала выплат всем вкладчикам.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:45

  VASH написав:Пошел второй месяц после введения временной администрации (с 12.08.21), есть ли какая либо информация о сроках начала выплат всем вкладчикам.

инфо нет. Ждем
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:23

Re: Банк Земельний Капiтал

13 вересня 2021 року внесено зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
із реєстру учасників Фонду виключено АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (свідоцтво учасника Фонду № 109 від 06.11.2012) у зв’язку з відкликанням банківської ліцензії.

https://fg.gov.ua/articles/50392-13-ver ... -osib.html

А виплати все не починають....
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:16

С 16 выплаты всем.
Nona9
 
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