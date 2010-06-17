Банк Земельний Капiтал

vlad123 написав:На сегодня Альфа и Приват дистанционно НЕ ЗАЧИСЛЯЮТ ВЫПЛАТЫ ОТ ФОНДА. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ. На горячей линии Альфы сумму к выплате сказать не могут, хоть в этом Приват оказался лучше, сумму сказали, дальше топай в отделение, хотя ранее именно Приват точно все делал по телефону.
Та ладно! 9 сентября в чате мобильного приложения Альфа-банка мне назвали сумму выплаты. Кстати, это вы о выплатах по текущим счетам и закончившимся депозитам, или уже всем платят?
чат Альфы ( в моём случае ) отправил онли на телефонный вариант
13 вересня 2021 року внесено зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: із реєстру учасників Фонду виключено АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (свідоцтво учасника Фонду № 109 від 06.11.2012) у зв’язку з відкликанням банківської ліцензії.