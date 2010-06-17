Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 14 вер, 2021 04:48
candidat написав: vlad123 написав:
На сегодня Альфа и Приват дистанционно НЕ ЗАЧИСЛЯЮТ ВЫПЛАТЫ ОТ ФОНДА. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ. На горячей линии Альфы сумму к выплате сказать не могут, хоть в этом Приват оказался лучше, сумму сказали, дальше топай в отделение, хотя ранее именно Приват точно все делал по телефону.
Та ладно! 9 сентября в чате мобильного приложения Альфа-банка мне назвали сумму выплаты.
Кстати, это вы о выплатах по текущим счетам и закончившимся депозитам, или уже всем платят?
чат Альфы ( в моём случае ) отправил онли на телефонный вариант
sens
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Додано: Вів 14 вер, 2021 04:50
candidat написав: coulthard написав: Вадимка написав:
https://www.fg.gov.ua/articles/50367-rozpochato-likvidaciyu-at-kb-zemelniy-kapital-ta-delegovano-povnovazhennya-likvidatora-banku.html
Гарна новина.
Відповідно скоро почнуть виплачувати кошти всім у кого вклади не закінчились.
Я б сказал, что если бы откачали банк и депозит продолжил действовать на тех же условиях, новина була б гарніше. Но, к сожалению, так бывает очень редко.
Ну, выплаты так выплаты.
На гарячке приватбанка подтвердили только меньшую часть,т.е. остаток по карте,а сам депозит ещё в реестре не доступен. Вывод - нужно ожидать новость от Фонда на их сайте?
sens
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Додано: Вів 14 вер, 2021 14:36
Пошел второй месяц после введения временной администрации (с 12.08.21), есть ли какая либо информация о сроках начала выплат всем вкладчикам.
VASH
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Додано: Вів 14 вер, 2021 14:45
VASH написав:
Пошел второй месяц после введения временной администрации (с 12.08.21), есть ли какая либо информация о сроках начала выплат всем вкладчикам.
инфо нет. Ждем
Sergion
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:23
13 вересня 2021 року внесено зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:
із реєстру учасників Фонду виключено АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (свідоцтво учасника Фонду № 109 від 06.11.2012) у зв’язку з відкликанням банківської ліцензії.
https://fg.gov.ua/articles/50392-13-ver ... -osib.html
А виплати все не починають....
coulthard
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Додано: Сер 15 вер, 2021 17:16
С 16 выплаты всем.
Nona9
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Додано: Сер 15 вер, 2021 21:30
Nona9 написав:
С 16 выплаты всем.
Це Ваше побажання (вимога), або офіційне рішення. За умов останнього - дайте посилання.
VASH
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Додано: Сер 15 вер, 2021 21:34
VASH написав:
Це Ваше побажання (вимога), або офіційне рішення. За умов останнього - дайте посилання.
А сами
на сайт
зайти не можете?
ingtrans
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