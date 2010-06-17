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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 73747576

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Банк Земельний Капiтал 3.7 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
52%
12
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:33

Re: Банк Земельний Капiтал

Хтось може підказати як і де попередньо уточнити сумму яку мають видати? Дякую.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:47

Re: Банк Земельний Капiтал

Усе як завжди, збіговисько недолугих... Приходжу до банку, кажуть у вас до виплат по 18 грн (на дві особи). Дзвоню до фонду, цікавлюсь за яким курсом вони перерахували два рахунки по 6000$ по 18 грн кожному. Радісна відповідь від фонду - так реєстри не оновлено, коли буде зроблено не відомо! Якого ж тоді повідомляти на офіційному сайті - виплати із 16.09.21?
Востаннє редагувалось VASH в Чет 16 вер, 2021 08:51, всього редагувалось 1 раз.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:50

Re: Банк Земельний Капiтал

Альфа не бачить те, що з 16 вересня
Інкогніто
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