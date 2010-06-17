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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 16 вер, 2021 08:33
Re: Банк Земельний Капiтал
Хтось може підказати як і де попередньо уточнити сумму яку мають видати? Дякую.
Додано: Чет 16 вер, 2021 08:47
Re: Банк Земельний Капiтал
Усе як завжди, збіговисько недолугих... Приходжу до банку, кажуть у вас до виплат по 18 грн (на дві особи). Дзвоню до фонду, цікавлюсь за яким курсом вони перерахували два рахунки по 6000$ по 18 грн кожному. Радісна відповідь від фонду - так реєстри не оновлено, коли буде зроблено не відомо! Якого ж тоді повідомляти на офіційному сайті - виплати із 16.09.21?
Востаннє редагувалось VASH в Чет 16 вер, 2021 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 вер, 2021 08:50
Re: Банк Земельний Капiтал
Альфа не бачить те, що з 16 вересня
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