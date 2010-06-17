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Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 16 вер, 2021 08:33
Хтось може підказати як і де попередньо уточнити сумму яку мають видати? Дякую.
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coulthard
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:47
Усе як завжди, збіговисько недолугих... Приходжу до банку, кажуть у вас до виплат по 18 грн (на дві особи). Дзвоню до фонду, цікавлюсь за яким курсом вони перерахували два рахунки по 6000$ по 18 грн кожному. Радісна відповідь від фонду - так реєстри не оновлено, коли буде зроблено не відомо! Якого ж тоді повідомляти на офіційному сайті - виплати із 16.09.21?
Востаннє редагувалось VASH
в Чет 16 вер, 2021 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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VASH
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:50
Альфа не бачить те, що з 16 вересня
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Інкогніто
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:01
Інкогніто написав:
Альфа не бачить те, що з 16 вересня
ПОдтверждаю. В Альфе информации 0
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Sergion
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:07
Приват ,тоже самое пока нет.
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Oleg_Sa
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:26
Oleg_Sa написав:
Приват ,тоже самое пока нет.
Приват в чате подтвердил что я есть на выплату, суммы правда не назвал, но на карте у меня было 0, на текущем счету также, надеюсь что уже пришли обновлённые реестры. Проверяйте, коллеги)
Update: реестры в Привате есть, все суммы, можно уже обращаться!
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AlexSV
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