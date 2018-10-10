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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2017 13:32

  wolt450 написав:
Не сумніваюсь, що знизять.
...маю декілька


добрый ! кто в теме ?
как правильно по безналу войти в банк ,оформить с 2620 депозит на отделении :?:
изучал тарифы и получился казус - перевод с текущего на любой счет в банке минимум 0,8 % от зачисления
можно ли напрямую закидывать на 2635 :?:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2017 16:09

Цікавий агрегат https://p2p.ukrcard.com.ua/ukrcard
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:18

http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
Вклад Звичайний на 5 років, виплата щомісячно, можливість поповнювати.
Можливо когось зацікавить.
Ціна стовчика 5000 грн, 500 У. о.
Валюта 6% річних на 5 років.
До речі, в вересні року 2018 банка порушувала Н9...на цілих 3,65%.
Інші нормативи в нормі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:08

  Квесторе_поверніться написав:http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
Вклад Звичайний на 5 років, виплата щомісячно, можливість поповнювати.
Можливо когось зацікавить.
Ціна стовчика 5000 грн, 500 У. о.
Валюта 6% річних на 5 років.
До речі, в вересні року 2018 банка порушувала Н9...на цілих 3,65%.
Інші нормативи в нормі.

Відділення банки є в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові...і повністю покрита Закарпатська область.
До речі, до 10 жовтня в банці діяв хіт сезону.
Гривня 17,9% річних на 5 років, виплата щомісяця, можливість поповнення.
З 11 жовтня знизили до 12,9%. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:02

  Квесторе_поверніться написав:http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
Можливо когось зацікавить.
Ціна стовчика 5000 грн, 500 У. о.
Валюта 6% річних на 5 років.

Этот банк имеет привычку понижать процентную ставку по действующим срочным депозитам.

Впрочем, многие банки имеют такой пункт в своем "Публичном договоре комплексного банковского обслуживания физ.лиц": у зв'язку зі змінами кон‘юнктури банківських послуг та інфляційними процесами, що відбуваються в Україні, змінами Законодавства України тощо Банк має право змінювати в односторонньому порядку умови Договору, процентну ставку за користування вкладом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Но на практике большинство банков ставки не меняет, а Коминвест менял.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:03

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Внутрішня інфа по банку якась нехороша останнім часом.
Не радили мені покищо відкривати щось нове
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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