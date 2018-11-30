КОМІНВЕСТБАНК

добрый ! кто в теме ?
как правильно по безналу войти в банк ,оформить с 2620 депозит на отделении
изучал тарифы и получился казус - перевод с текущего на любой счет в банке минимум 0,8 % от зачисления
можно ли напрямую закидывать на 2635
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 гру, 2017 13:32
добрый ! кто в теме ?
как правильно по безналу войти в банк ,оформить с 2620 депозит на отделении
изучал тарифы и получился казус - перевод с текущего на любой счет в банке минимум 0,8 % от зачисления
можно ли напрямую закидывать на 2635
никому не верю
Додано: Сер 13 гру, 2017 16:09
Цікавий агрегат
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:18
Вклад Звичайний на 5 років, виплата щомісячно, можливість поповнювати.
Можливо когось зацікавить.
Ціна стовчика 5000 грн, 500 У. о.
Валюта 6% річних на 5 років.
До речі, в вересні року 2018 банка порушувала Н9...на цілих 3,65%.
Інші нормативи в нормі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:08
Відділення банки є в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові...і повністю покрита Закарпатська область.
До речі, до 10 жовтня в банці діяв хіт сезону.
Гривня 17,9% річних на 5 років, виплата щомісяця, можливість поповнення.
З 11 жовтня знизили до 12,9%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:02
Этот банк имеет привычку понижать процентную ставку по действующим срочным депозитам.
Впрочем, многие банки имеют такой пункт в своем "Публичном договоре комплексного банковского обслуживания физ.лиц": у зв'язку зі змінами кон‘юнктури банківських послуг та інфляційними процесами, що відбуваються в Україні, змінами Законодавства України тощо Банк має право змінювати в односторонньому порядку умови Договору, процентну ставку за користування вкладом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Но на практике большинство банков ставки не меняет, а Коминвест менял.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:03
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Внутрішня інфа по банку якась нехороша останнім часом.
Не радили мені покищо відкривати щось нове
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:19
Re: КОМІНВЕСТБАНК
це мені говорив сам працівник - не радив відкривати депо більше року.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:20
Появилась нова депошка "Подарунок від Миколая"
Термін Гривня USD EUR
3 17.50% - -
- % сплачуються щомісячно, якщо це передбачено договором
- Додаткові внески допускаються
- Дострокове розірванні договору не допускається крім вийнятків передбачених договором (перерахунок відсотків при достроковому розірванні за весь період дії договору під 0%)
- Термін дії акції з 22.11.2018 року по 19.12.2018 року
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:07
greenozon
Ну, такое...
Сима и то больше наливает
Так то Сима, а это алкаши
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:29
На Звичайний тут нести слід...під 17,5% на 5 років...термін наступного Президента.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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