КОМІНВЕСТБАНК

на мульти-річчя не рекомендують самі жіночки в відділенні
мабуть це неспроста..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:54
на мульти-річчя не рекомендують самі жіночки в відділенні
мабуть це неспроста..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:12
почти 4 года так рекомендуют...
никому не верю
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