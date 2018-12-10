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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:54

на мульти-річчя не рекомендують самі жіночки в відділенні
мабуть це неспроста..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:12

  greenozon написав:на мульти-річчя не рекомендують самі жіночки в відділенні
мабуть це неспроста..
почти 4 года так рекомендуют...
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11180
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:54

Новий рік вже скоро

от і нова депошка, Новорічна :)

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greenozon
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Повідомлень: 3642
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:58

То єрунда, Звичайний на 5 років під 17,5%, виплата щомісячно. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:12

прошу єрудни тут не писати
нема що сказати - проходимо мимо

тут люди діляться досвідом і новинами а не пургу несуть
пора вже подорослішати
+50грн !
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greenozon
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Подякував: 177 раз.
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