КОМІНВЕСТБАНК

на мульти-річчя не рекомендують самі жіночки в відділенні
мабуть це неспроста..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 16:54
на мульти-річчя не рекомендують самі жіночки в відділенні
мабуть це неспроста..
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:12
почти 4 года так рекомендуют...
никому не верю
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:54
Новий рік вже скоро
от і нова депошка, Новорічна
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:58
То єрунда, Звичайний на 5 років під 17,5%, виплата щомісячно.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:12
прошу єрудни тут не писати
нема що сказати - проходимо мимо
тут люди діляться досвідом і новинами а не пургу несуть
пора вже подорослішати
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:46
Новорічні акції закінчились, тепер така появилась (на 1 місяць)
виглядає норм
пів року, 18% із поповненням
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