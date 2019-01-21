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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:54

на мульти-річчя не рекомендують самі жіночки в відділенні
мабуть це неспроста..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:12

  greenozon написав:на мульти-річчя не рекомендують самі жіночки в відділенні
мабуть це неспроста..
почти 4 года так рекомендуют...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:54

Новий рік вже скоро

от і нова депошка, Новорічна :)

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http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:58

То єрунда, Звичайний на 5 років під 17,5%, виплата щомісячно. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:12

прошу єрудни тут не писати
нема що сказати - проходимо мимо

тут люди діляться досвідом і новинами а не пургу несуть
пора вже подорослішати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:46

Новорічні акції закінчились, тепер така появилась (на 1 місяць)
виглядає норм
пів року, 18% із поповненням

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:20

greenozon
О, непогано. А хто оформлявся, наскільки це в них бюрократично і по часі виходить якщо новий клієнт?
Чи не парять додаткових продуктів, так як їх картки не потрібні.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 13:24

  lov2108 написав:greenozon
О, непогано. А хто оформлявся, наскільки це в них бюрократично і по часі виходить якщо новий клієнт?
Чи не парять додаткових продуктів, так як їх картки не потрібні.

Не парять...з заповненням опитувальника за півгодини справляються.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:20

  Квесторе_поверніться написав:
  lov2108 написав:greenozon
О, непогано. А хто оформлявся, наскільки це в них бюрократично і по часі виходить якщо новий клієнт?
Чи не парять додаткових продуктів, так як їх картки не потрібні.

Не парять...з заповненням опитувальника за півгодини справляються.

Ну тоді мабуть до них піду ніж в альфу під +1% по акції.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:50

внес деньги на депозит получил бумаги в т.ч. кассовый документ. Как проверить попали деньги на депозит (не липовые ли бумаги)? ГЛ нет, колл-центра нет, инет-банка нет, по телефону ничего не говорят.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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