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КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:57
vitaliian написав:
внес деньги на депозит получил бумаги в т.ч. кассовый документ. Как проверить попали деньги на депозит (не липовые ли бумаги)? ГЛ нет, колл-центра нет, инет-банка нет, по телефону ничего не говорят.
подключи смс к карте и через месяц узнаете тайну,а был ли депозит?
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 22 січ, 2019 19:02
sens написав: vitaliian написав:
внес деньги на депозит получил бумаги в т.ч. кассовый документ. Как проверить попали деньги на депозит (не липовые ли бумаги)? ГЛ нет, колл-центра нет, инет-банка нет, по телефону ничего не говорят.
подключи смс к карте и через месяц узнаете тайну,а был ли депозит?
Через месяц я могу и в банк за % зайти.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
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vitaliian
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