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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 5 5 2
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:57

  vitaliian написав:внес деньги на депозит получил бумаги в т.ч. кассовый документ. Как проверить попали деньги на депозит (не липовые ли бумаги)? ГЛ нет, колл-центра нет, инет-банка нет, по телефону ничего не говорят.
подключи смс к карте и через месяц узнаете тайну,а был ли депозит?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:02

  sens написав:
  vitaliian написав:внес деньги на депозит получил бумаги в т.ч. кассовый документ. Как проверить попали деньги на депозит (не липовые ли бумаги)? ГЛ нет, колл-центра нет, инет-банка нет, по телефону ничего не говорят.
подключи смс к карте и через месяц узнаете тайну,а был ли депозит?

Через месяц я могу и в банк за % зайти.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot
vitaliian
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