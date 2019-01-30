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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:57

  vitaliian написав:внес деньги на депозит получил бумаги в т.ч. кассовый документ. Как проверить попали деньги на депозит (не липовые ли бумаги)? ГЛ нет, колл-центра нет, инет-банка нет, по телефону ничего не говорят.
подключи смс к карте и через месяц узнаете тайну,а был ли депозит?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:02

  sens написав:
  vitaliian написав:внес деньги на депозит получил бумаги в т.ч. кассовый документ. Как проверить попали деньги на депозит (не липовые ли бумаги)? ГЛ нет, колл-центра нет, инет-банка нет, по телефону ничего не говорят.
подключи смс к карте и через месяц узнаете тайну,а был ли депозит?

Через месяц неинтересно.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:08

Бентежить пункт 1.5 тарифів конячників :(
http://www.coopinvest.com.ua/uploads/do ... s_j1h1.pdf
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:29

ІБ (для ФО) нема, тому все через касу-жіночок, а це коштуЄ :)

п.1.17 по валюті теж цікавий і незрозумілий
+50грн !
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greenozon
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