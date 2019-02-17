подключи смс к карте и через месяц узнаете тайну,а был ли депозит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:57
подключи смс к карте и через месяц узнаете тайну,а был ли депозит?
никому не верю
Додано: Вів 22 січ, 2019 19:02
Через месяц неинтересно.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:08
Бентежить пункт 1.5 тарифів конячників
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:29
ІБ (для ФО) нема, тому все через касу-жіночок, а це коштуЄ
п.1.17 по валюті теж цікавий і незрозумілий
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:48
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Над банком сгустились тучи. В банке присутствует зарплатный проект. Дали команду срочно обнулить карточки, чтоб потом не жаловались. Сегодня в чужих банкоматах снял без проблем. Был сегодня в ТАСе те подтвердили, что это не слухи.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:56
А шо сталось? За сигнал дякую.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:11
Глянув на нормативи в банці
Тут вони лежать
Н6 в притик до 60%.
А от LCR в 48% далекий від норматива в 80%.
І не знаю чи є спосіб в швидкому часі привести його до норми.
НБУ має думу думати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:23
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:25
Кажуть що банку надали рефінанс, а вони його вкрали.
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:27
pavyak
ну за таке треба розстрілювати в наш час, як мінімум!
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