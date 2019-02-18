Слабо віриться ...зараз НБУ дає рефінанс під надійні застави.
Без застави рефінансу немає...так що неповернути - собі дорожче.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 19:35
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Слабо віриться ...зараз НБУ дає рефінанс під надійні застави.
Без застави рефінансу немає...так що неповернути - собі дорожче.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 лют, 2019 20:36
Список рефінансів для банків
цього нема
Інформація про надані Національним банком України банкам кредити на строк більше 30 календарних днів у 2018 році
PS
Що таке рефінанс
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:19
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