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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.8 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:35

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  pavyak написав:Кажуть що банку надали рефінанс, а вони його вкрали.

Слабо віриться ...зараз НБУ дає рефінанс під надійні застави.
Без застави рефінансу немає...так що неповернути - собі дорожче.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:36

Список рефінансів для банків
цього нема



Інформація про надані Національним банком України банкам кредити на строк більше 30 календарних днів у 2018 році

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=37650

PS
Що таке рефінанс
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... _id=123604
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 13:19

  pavyak написав: Сегодня в чужих банкоматах снял без проблем.
какая комиссия? Банкоматы были с наклейкой "укркарт"?
Нова
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:12

Квесторе_поверніться
49% показатель по национальной валюте-низкий, зато в иностранной 176 %- значительно выше норматива. (то есть .теоретически. при стрессе активов в валюте должно с лихвой хватить,чтоб перекрыть отток грн ликвидности)
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:37

  stellassvitonline написав:Квесторе_поверніться
49% показатель по национальной валюте-низкий, зато в иностранной 176 %- значительно выше норматива. (то есть .теоретически. при стрессе активов в валюте должно с лихвой хватить,чтоб перекрыть отток грн ликвидности)

Думаєте валюти ліквідної в них багато?
Валюту зараз продати дешево а потім купляти дорого це вихід?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:55

Квесторе_поверніться
ну це ймовірно може знадобиться при якійсь кризі.а може не знадобитися взагалі.
але я веду до того. що малювати показники всі вони вже навчились.тут треба на інші фактори дивитись.краще.наприклад влітку докапіталізувались зразу до 250 млн. хоч треба було тільки до 200.( навіщо так поспішати-гроші зайві ?)
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:24

  stellassvitonline написав:, влітку докапіталізувались зразу до 250 млн. хоч треба було тільки до 200.( навіщо так поспішати-гроші зайві ?)

шоб 2 раза нотариусу не платить и прочим
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:47

  Нова написав:
  pavyak написав: Сегодня в чужих банкоматах снял без проблем.
какая комиссия? Банкоматы были с наклейкой "укркарт"?

По зарплатному проекту 0 в любых. Снимал в Привате и Тасе.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 23:58

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  pavyak написав:Над банком сгустились тучи. В банке присутствует зарплатный проект. Дали команду срочно обнулить карточки, чтоб потом не жаловались.


маєте якісь новини по цьому алярму?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:20

  greenozon написав:
  pavyak написав:Над банком сгустились тучи. В банке присутствует зарплатный проект. Дали команду срочно обнулить карточки, чтоб потом не жаловались.


маєте якісь новини по цьому алярму?

Пошел спросил у шефа, что за кипиш. Ответ: все они порешают, не волнуйся.
pavyak
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