RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.8 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 14:57

Квесторе_поверніться
http://www.coopinvest.com.ua/uk/about/n ... 2019-03-29
stellassvitonline
 
Повідомлень: 113
З нами з: 08.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 15:04

  stellassvitonline написав:Квесторе_поверніться
http://www.coopinvest.com.ua/uk/about/n ... 2019-03-29

Користуюсь лише доброчесним сайтом банки і сайтом НБУ.
Кажуть шо вже ЛЦР виправили...чому ж не пишуть на скільки виправили?
Дезавуальовують. :wink:
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28828
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 15:18

Квесторе_поверніться як синка тато погнав з керівництва - то таке враження, серйозно занялись банком.Чотій не остання людина з структур НБУ. нова головбух взагалі моніторингом на Закарпатті завідувала.P.s.(по валютним картам в інтернеті розрахунок проходить без проблем).
stellassvitonline
 
Повідомлень: 113
З нами з: 08.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 15:54

  stellassvitonline написав:Квесторе_поверніться як синка тато погнав з керівництва - то таке враження, серйозно занялись банком.Чотій не остання людина з структур НБУ. нова головбух взагалі моніторингом на Закарпатті завідувала.P.s.(по валютним картам в інтернеті розрахунок проходить без проблем).

Будем вірити в краще...але готуватися до гіршого.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28828
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 17:02

Квесторе_поверніться нічого . рано чи пізно і наш президент буде. динаміка позитивна. я починав за нього голосувати( коли біля одного процента було. в 2010 здається).треба ,мабуть ,і поплакати і посміятися крізь сльози.хоча, я думав, з Черновецьким вже насміялися.та бач як воно вийшло
stellassvitonline
 
Повідомлень: 113
З нами з: 08.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 14:53

Конячники виправились
http://www.coopinvest.com.ua/uk/about/report/year2019
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28828
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:38

Коллеги, кто знает? На сайте http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits вижу депо Звичайний на 5 лет с пополнением от 500 грн. Как на практике - ставка фиксируется на какой срок и не ограничивает ли банк пополнение такого депо?
la9
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 02.07.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:10

  la9 написав:Коллеги, кто знает? На сайте http://www.coopinvest.com.ua/uk/individuals/ideposits вижу депо Звичайний на 5 лет с пополнением от 500 грн. Как на практике - ставка фиксируется на какой срок и не ограничивает ли банк пополнение такого депо?

Ходять слухи що поповнення не обмежують але ставку на діючий депо можуть знизити.
До речі, банка також стала на хибний шлях Валі, Пишки і ЕксБєні - вдарила комісією за вихід з карти під депо по П2П...ганьба конячникам.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28828
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, kostya77, mephala, riwalir, slasva, sola, solomia, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.