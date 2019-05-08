КОМІНВЕСТБАНК

|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2019 14:57
Квесторе_поверніться
Додано: Вів 02 кві, 2019 15:04
Користуюсь лише доброчесним сайтом банки і сайтом НБУ.
Кажуть шо вже ЛЦР виправили...чому ж не пишуть на скільки виправили?
Дезавуальовують.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 кві, 2019 15:18
Квесторе_поверніться як синка тато погнав з керівництва - то таке враження, серйозно занялись банком.Чотій не остання людина з структур НБУ. нова головбух взагалі моніторингом на Закарпатті завідувала.P.s.(по валютним картам в інтернеті розрахунок проходить без проблем).
Додано: Вів 02 кві, 2019 15:54
Будем вірити в краще...але готуватися до гіршого.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 кві, 2019 17:02
Квесторе_поверніться нічого . рано чи пізно і наш президент буде. динаміка позитивна. я починав за нього голосувати( коли біля одного процента було. в 2010 здається).треба ,мабуть ,і поплакати і посміятися крізь сльози.хоча, я думав, з Черновецьким вже насміялися.та бач як воно вийшло
Додано: Сер 10 кві, 2019 14:53
Конячники виправились
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 17:38
Коллеги, кто знает? На сайте
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:10
Ходять слухи що поповнення не обмежують але ставку на діючий депо можуть знизити.
До речі, банка також стала на хибний шлях Валі, Пишки і ЕксБєні - вдарила комісією за вихід з карти під депо по П2П...ганьба конячникам.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:18
комис за п2п - позор! отпадает банка.
А кто такой Пишка?
Вы как всегда, в своем репертуаре)
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:20
Пишка він же Мій банк він же Ощад.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: iamdimon, liliya_logical, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|