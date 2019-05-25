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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.8 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:21

  Квесторе_поверніться написав:Пишка він же Мій банк він же Ощад.

И давно там такая комиссия?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:27

  la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пишка він же Мій банк він же Ощад.

И давно там такая комиссия?

В Конячників чи в Пишки?
В Конячників з Нового Року 2019 в Пишки не памятаю.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:42

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:37

Re: КОМІНВЕСТБАНК

В якому зараз стані банк? смс інформування для депозитчиків платне? Як інтернет банкінг?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:04

  Zochan написав:В якому зараз стані банк? смс інформування для депозитчиків платне? Як інтернет банкінг?

1. Стан банки робочий...банка ризикова.
2. 4 грн.
3. Про ІБ для фізиків не чув.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
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  #<1 ... 78910
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