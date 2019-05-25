И давно там такая комиссия?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:21
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:27
В Конячників чи в Пишки?
В Конячників з Нового Року 2019 в Пишки не памятаю.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:42
головне щоб в телятників молоко не пересохло!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 26 тра, 2019 13:37
Re: КОМІНВЕСТБАНК
В якому зараз стані банк? смс інформування для депозитчиків платне? Як інтернет банкінг?
Додано: Нед 26 тра, 2019 14:04
1. Стан банки робочий...банка ризикова.
2. 4 грн.
3. Про ІБ для фізиків не чув.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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