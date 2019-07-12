И давно там такая комиссия?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:21
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:27
В Конячників чи в Пишки?
В Конячників з Нового Року 2019 в Пишки не памятаю.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:42
головне щоб в телятників молоко не пересохло!
+50грн !
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:37
Re: КОМІНВЕСТБАНК
В якому зараз стані банк? смс інформування для депозитчиків платне? Як інтернет банкінг?
Додано: Нед 26 тра, 2019 14:04
1. Стан банки робочий...банка ризикова.
2. 4 грн.
3. Про ІБ для фізиків не чув.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 13 лип, 2019 19:37
Шановні клієнти, Інформуємо Вас про те, що з 10 липня 2019 року вступають в силу зміни відсоткових ставок в національній валюті за банківськими вкладами для фізичних осіб «Оптимальний» та «Турбота», а також збільшення мінімальної суми вкладу та мінімальної суми поповнення до банківських вкладів : «Ювілейний», «Оптимальний», «Стабільний +», «Турбота», «Літній, «Активний капітал», «Звичайний» та «Особливий» згідно додатку 1.
гривня вниз, валюта ще тримається
PS не слухайте анонімок, банка норм,
до 200К ризиків 0.
перевірено на власному досвіді
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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