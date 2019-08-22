КОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:59
бульбик по зеленушке у банки более менее по гривне не скажу-интересует больше стабильность -я не в Киеве я в Виннице= у меня привата и альфы с пумбом как г....а а там не процент а развод на лоха
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