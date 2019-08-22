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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.8 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:59

бульбик по зеленушке у банки более менее по гривне не скажу-интересует больше стабильность -я не в Киеве я в Виннице= у меня привата и альфы с пумбом как г....а а там не процент а развод на лоха
gering
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Повідомлень: 596
З нами з: 16.05.10
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Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 891011
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