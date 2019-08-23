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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:59
бульбик по зеленушке у банки более менее по гривне не скажу-интересует больше стабильность -я не в Киеве я в Виннице= у меня привата и альфы с пумбом как г....а а там не процент а развод на лоха
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:07
Re: КОМІНВЕСТБАНК
так ви валюту гляньте, зараз на пальцях однієї руки таке знайдете
PS маю позитивний досвід - рік тут валюту "депозитував"
із плюсів - щомісячна виплата %, можна докидати хоть мульйон, але від 100 уо
приємні дружні жіночки
із мінусів - нема ІБ, все на папері із прінтера (матричного!!)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:11
greenozon
5.5% на год я так понимаю. Действительно, наверное, неплохо. За валютой особо не слежу. Но этим и заканчивается привлекательность...
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:26
Re: КОМІНВЕСТБАНК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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