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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.8 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:59

бульбик по зеленушке у банки более менее по гривне не скажу-интересует больше стабильность -я не в Киеве я в Виннице= у меня привата и альфы с пумбом как г....а а там не процент а развод на лоха
gering
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:07

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  бульбик написав:Непонятная банка с неинтересными процентами


так ви валюту гляньте, зараз на пальцях однієї руки таке знайдете

PS маю позитивний досвід - рік тут валюту "депозитував"
із плюсів - щомісячна виплата %, можна докидати хоть мульйон, але від 100 уо
приємні дружні жіночки
із мінусів - нема ІБ, все на папері із прінтера (матричного!!)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:11

greenozon
5.5% на год я так понимаю. Действительно, наверное, неплохо. За валютой особо не слежу. Но этим и заканчивается привлекательность...
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бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:26

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  бульбик написав:За валютой особо не слежу.


а що у вас у фаворі
+50грн !
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greenozon
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З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 891011
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