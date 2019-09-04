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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.8 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:59

бульбик по зеленушке у банки более менее по гривне не скажу-интересует больше стабильность -я не в Киеве я в Виннице= у меня привата и альфы с пумбом как г....а а там не процент а развод на лоха
gering
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:07

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  бульбик написав:Непонятная банка с неинтересными процентами


так ви валюту гляньте, зараз на пальцях однієї руки таке знайдете

PS маю позитивний досвід - рік тут валюту "депозитував"
із плюсів - щомісячна виплата %, можна докидати хоть мульйон, але від 100 уо
приємні дружні жіночки
із мінусів - нема ІБ, все на папері із прінтера (матричного!!)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:11

greenozon
5.5% на год я так понимаю. Действительно, наверное, неплохо. За валютой особо не слежу. Но этим и заканчивается привлекательность...
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:26

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  бульбик написав:За валютой особо не слежу.


а що у вас у фаворі
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:17

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Якщо відкрити депозит на рік, відсотки щоб нараховувались щомісячно на рахунок під депозит (без відкриття картки), знімати відсотки не планую.
1. Можуть бути якісь комісії за неактивність рахунку?
2. смс-інформування, якщо не відкривати картки, підключають?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:19

Zochan
я так і працював - без картки, 1 рік долар
картку не пропонували, я не просив
неактивність рахунку? не чув, не було, але я щомісяця вручну капіталізував % :)
(докуповував до 100-ки і додавав до тіла)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:40

  Zochan написав:Якщо відкрити депозит на рік, відсотки щоб нараховувались щомісячно на рахунок під депозит (без відкриття картки), знімати відсотки не планую.
1. Можуть бути якісь комісії за неактивність рахунку?

Неактивность рахунку - это если нет вообще никаких операций по данному рахунку.
Но т.к. Вам будут ежемесячно выплачивать на этот рахунок проценты по вкладу, то активность будет ежемесячная.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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