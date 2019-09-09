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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:59
бульбик по зеленушке у банки более менее по гривне не скажу-интересует больше стабильность -я не в Киеве я в Виннице= у меня привата и альфы с пумбом как г....а а там не процент а развод на лоха
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:07
Re: КОМІНВЕСТБАНК
так ви валюту гляньте, зараз на пальцях однієї руки таке знайдете
PS маю позитивний досвід - рік тут валюту "депозитував"
із плюсів - щомісячна виплата %, можна докидати хоть мульйон, але від 100 уо
приємні дружні жіночки
із мінусів - нема ІБ, все на папері із прінтера (матричного!!)
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:11
greenozon
5.5% на год я так понимаю. Действительно, наверное, неплохо. За валютой особо не слежу. Но этим и заканчивается привлекательность...
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:26
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Додано: Сер 04 вер, 2019 18:17
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Якщо відкрити депозит на рік, відсотки щоб нараховувались щомісячно на рахунок під депозит (без відкриття картки), знімати відсотки не планую.
1. Можуть бути якісь комісії за неактивність рахунку?
2. смс-інформування, якщо не відкривати картки, підключають?
Додано: Сер 04 вер, 2019 19:19
Zochan
я так і працював - без картки, 1 рік долар
картку не пропонували, я не просив
неактивність рахунку? не чув, не було, але я щомісяця вручну капіталізував %
(докуповував до 100-ки і додавав до тіла)
Додано: Чет 05 вер, 2019 11:40
Неактивность рахунку - это если нет вообще никаких операций по данному рахунку.
Но т.к. Вам будут ежемесячно выплачивать на этот рахунок проценты по вкладу, то активность будет ежемесячная.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 09 вер, 2019 22:23
Появився новий депозит - "Осінній", але ставки вважаю не цікавими
16 - 3.5 - 3.5
мін сума
5Кгрн - 500$ - 500Є
3 місяці
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