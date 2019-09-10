КОМІНВЕСТБАНК

От по валюті (дол, євро) тут є мега цікавий продукт - 5 років під 6% (обі валюти)
мадам Любопитная вже їде в цьому вагоні-люкс?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:26
От по валюті (дол, євро) тут є мега цікавий продукт - 5 років під 6% (обі валюти)
мадам Любопитная вже їде в цьому вагоні-люкс?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:32
А то!
Как раз вчера годовой открыла 6К под 5,5%
И саженец на 5 лет под 6%
Жадность и Отвага!
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