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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.8 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
83%
5
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:26

От по валюті (дол, євро) тут є мега цікавий продукт - 5 років під 6% (обі валюти)

мадам Любопитная вже їде в цьому вагоні-люкс? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:32

  greenozon написав:мадам Любопитная вже їде в цьому вагоні-люкс? :)

А то! :wink:
Как раз вчера годовой открыла 6К под 5,5%
И саженец на 5 лет под 6%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:53

треба брати приклад

агов, форумчани!
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:58

  greenozon написав:треба брати приклад

агов, форумчани!
:mrgreen:

Нема валюти...усьо гривня.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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