КОМІНВЕСТБАНК

От по валюті (дол, євро) тут є мега цікавий продукт - 5 років під 6% (обі валюти)
мадам Любопитная вже їде в цьому вагоні-люкс?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:26
От по валюті (дол, євро) тут є мега цікавий продукт - 5 років під 6% (обі валюти)
мадам Любопитная вже їде в цьому вагоні-люкс?
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:32
А то!
Как раз вчера годовой открыла 6К под 5,5%
И саженец на 5 лет под 6%
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:53
треба брати приклад
агов, форумчани!
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:58
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:49
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:56
J
ніяк
тому тільки диверсифікація портфеля.
різні банки. різні валюти, різні сроки.
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