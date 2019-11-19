КОМІНВЕСТБАНК

sens написав:
(0312) 61 98 04 (0312) 61 98 45 post@atcominvestbank.com
З технологічної точки зору...банка дуже відстала.
Як кажуть в НБУ не знайшли свою нішу...одним коняком ситий не будеш.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:17
З технологічної точки зору...банка дуже відстала.
Як кажуть в НБУ не знайшли свою нішу...одним коняком ситий не будеш.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:13
по договору банк може переглядит цю 6% ставку, так що .. вилами по воді
але і на тому дякую банці
+50грн !
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Додано: Сер 20 лис, 2019 12:35
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:47
В наших краях не продають.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лис, 2019 19:11
Зато процеты по валютным вкладам выплачивает каждый месяц новенькими синенькими купюрами номиналом 1$
Жадность и Отвага!
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