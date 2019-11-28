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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.8 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
83%
5
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 10:17

  sens написав:
  lubopytnaya написав:
  J написав:а как высчитать какой курс будет через 5 лет?

А зачем сейчас считать, какой курс будет через 5 лет?
На 5 лет есть столбик 500$ под 6%, который можно пополнить через 4 года.

(0312) 61 98 04 (0312) 61 98 45 post@atcominvestbank.com :mrgreen:

З технологічної точки зору...банка дуже відстала.
Як кажуть в НБУ не знайшли свою нішу...одним коняком ситий не будеш. :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:13

  lubopytnaya написав:
  J написав:а как высчитать какой курс будет через 5 лет?

А зачем сейчас считать, какой курс будет через 5 лет?
На 5 лет есть столбик 500$ под 6%, который можно пополнить через 4 года.



по договору банк може переглядит цю 6% ставку, так що .. вилами по воді
але і на тому дякую банці
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:35

  Квесторе_поверніться написав:З технологічної точки зору...банка дуже відстала.
Як кажуть в НБУ не знайшли свою нішу...одним коняком ситий не будеш.

У відділенні банку також продають мінеральну воду власного розливу дрібним гуртом
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:47

  Sanio написав:
  Квесторе_поверніться написав:З технологічної точки зору...банка дуже відстала.
Як кажуть в НБУ не знайшли свою нішу...одним коняком ситий не будеш.

У відділенні банку також продають мінеральну воду власного розливу дрібним гуртом

В наших краях не продають.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 19:11

  Квесторе_поверніться написав:З технологічної точки зору...банка дуже відстала.

Зато процеты по валютным вкладам выплачивает каждый месяц новенькими синенькими купюрами номиналом 1$ :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:27

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:З технологічної точки зору...банка дуже відстала.

Зато процеты по валютным вкладам выплачивает каждый месяц новенькими синенькими купюрами номиналом 1$ :D
двушками слабо??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 21:29

А с карт (и с карточных счетов) выдавать валюту не умеют, даже думают что это запрещено. Вместо того чтоб с моих 5 депо на карте все собрать и выдать, приходится с 5 счетов отдельно выдавать проценты каждый месяц. Позор.
demichh
 
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в Комінвеста половина активів - збиткові
https://finclub.net/ua/analytics/neshch ... banky.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 03:42

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:З технологічної точки зору...банка дуже відстала.

Зато процеты по валютным вкладам выплачивает каждый месяц новенькими синенькими купюрами номиналом 1$ :D

Только что отпечатанными на принтере в кассе? Типа "бери все, я себе еще нарисую" (Попандопуло) :D
candidat
 
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