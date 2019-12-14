КОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:02
Підкажіть порядок нарахування відсотків за депозитом "Звичайний" (перший день місяця чи дата відкриття).
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Додано: Нед 15 гру, 2019 14:11
А також чи є у цьому банку можливість надати довіреність іншій особі на право розпорядження вкладом і процентами за ним.
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VASH
-
-
- Повідомлень: 401
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
1
|
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тему
|
Відповісти
на тему