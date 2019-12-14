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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.8 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
83%
5
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:02

Re: КОМІНВЕСТБАНК

Підкажіть порядок нарахування відсотків за депозитом "Звичайний" (перший день місяця чи дата відкриття).
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 14:11

Re: КОМІНВЕСТБАНК

А також чи є у цьому банку можливість надати довіреність іншій особі на право розпорядження вкладом і процентами за ним.
VASH
 
Повідомлень: 401
З нами з: 26.10.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 15:17

  VASH написав:Підкажіть порядок нарахування відсотків за депозитом "Звичайний" (перший день місяця чи дата відкриття).

Відкриття.
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