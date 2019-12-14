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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:02
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Підкажіть порядок нарахування відсотків за депозитом "Звичайний" (перший день місяця чи дата відкриття).
Додано: Нед 15 гру, 2019 14:11
Re: КОМІНВЕСТБАНК
А також чи є у цьому банку можливість надати довіреність іншій особі на право розпорядження вкладом і процентами за ним.
Додано: Нед 15 гру, 2019 15:17
Відкриття.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:14
Дякую. Це не дуже добре хочу завтра відкрити у Асвіо (у них % у перший день місяця) та у Комінвестбанку (% у день відкриття). Краще б співспадало.
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:22
Re: КОМІНВЕСТБАНК
Валюту сюди заносите?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:28
Квесторе_поверніться
А що робить. У розмірах фонду, з розрахунку 40 гривень за долар.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:33
І на скільки...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:59
Квесторе_поверніться
500 доларів на 60 місяців, основна сума на 12 місяців.
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:03
Нехай проживуть конячники ше 5 років в доброму здоровї.
Десь рік тому відкрив в них на 5 років стовпець під 17,9% в гривні...може навіть вдасться поповнити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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